Zoals je hier al kon lezen zal A Plague Tale: Requiem een langere speelduur kennen dan zijn voorganger. Ook zal het vervolg meer gebruikmaken van de haptische feedback van de DualSense-controller. In een gesprek met PLAY (via MP1st) ging level designer Kevin Pinson verder in op de game.

Hij wist daarover te vertellen dat hij hoopt dat de spelers echt die vreselijke sensatie zullen voelen van het overspoeld worden door ratten, dankzij de haptische feedback. A Plague Tale: Requiem komt op 18 oktober uit voor de PlayStation 5. Ook zal de game verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc, weliswaar zonder haptische feedback.

“The process of remastering the original game for PS5 was beneficial to the team, helping them work out early on what unique features they could implement on the console. Naturally the studio is doubling down on using the DualSense’s haptics to ensure you really feel that dreadful sensation of being swarmed by rats between your fingers.

With Requiem it’s also a lot about the soundscapes and the physicality of the environment, so we try to transcribe that into the haptic feedback. It’s really good playing with the PS5 DualSense. I’m happy that people will soon play and give us feedback about it!”