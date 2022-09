Het duurt niet lang meer totdat A Plague Tale: Requiem uitkomt, wat een vervolg is op het gewaardeerde Innocence. Gezien de release vrij dichtbij is, krijgen we beetje bij beetje meer informatie. Nu over de speelduur. Zo had je om het einde van A Plague Tale: Innocence te bereiken, ongeveer 12 á 15 uur nodig. Diens vervolg zal iets meer tijd in beslag nemen.

Lead level designer Kevin Pinson heeft tegenover PLAY Magazine aangegeven dat je tussen de 15 en 18 uur bezig bent om A Plague Tale: Requiem uit te spelen, zo meldt MP1ST. Pinson onderstreept daarbij dat er geen ‘filler’ content in de game zit om het spel geforceerd langer te maken.

“It’s about pacing, there’s no filler, there’s no trying to make it longer because we needed to. Our publisher Focus Interactive encourages us to do the length that we want to do for the game for the story we want to tell.”

“So we’re not aiming for a specific amount of hours. This is not something that we take into account when we first design the game. We are a small team of 70 people so we have to be really drastic about our choices.”