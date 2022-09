Gotham Knights ligt nog niet in de winkelrekken, maar wist wel al een bijzondere status te vergaren als ‘Batman-game-zonder-Batman’. De plaats van de als vleermuis vermomde held wordt ingenomen door vier van zijn beschermelingen, namelijk Nightwing, Batgirl, Robin en Red Hood. Spelers zullen op eender welk moment kunnen wisselen tussen de vier speelbare personages, die elk zo op hun eigen manier met de aan hen gepresenteerde problemen omgaan.

Dit betekent dus ook dat geen twee playthroughs hetzelfde zullen aanvoelen. Robin zal namelijk bepaalde situaties op een andere manier aanpakken dan Batgirl, om maar even een voorbeeld te noemen. Hierdoor kan je concluderen dat je Gotham Knights meer dan één keer zal moeten spelen als je echt alles gezien wilt hebben. Dit sentiment wordt beaamd door cinematics director Wilson Mui, die echter meteen ook toegeeft dat de verschillen soms eerder subtiel zullen zijn.

“You will not see all of it in a single playthrough. Just because there’s so much content that is unique to the hero’s perception of what’s going on and what’s happened.”

“Structurally, we’re gonna have a very similar scene that overall falls in the flow for each character, but each character has their own version of that. So because, you know, they move differently, they speak differently, they have different histories with all the different characters, it allows us to make a scene that would be their version of that. If you were to look and play Batgirl, you’re gonna get Batgirl’s version, but if you play Robin, you’re gonna get Robin’s version of that same scene. Some of them are very similar in how they do it, but they’re gonna have little subtle differences.”