Star Wars blijft sinds zijn inceptie in 1977 nog altijd een ongekend populaire naam en het IP heeft zich over de afgelopen decennia uitgebreid naar strips, boeken, series en natuurlijk games. Voor volgend jaar staat natuurlijk Star Wars Jedi: Survivor op de planning, een vervolg op het succesvolle Star Wars Jedi: Fallen Order.

Disney heeft echter ambitieuze plannen met de naam, bronnen binnen het media conglomeraat hebben namelijk laten weten dat Disney van plan is om elke zes maanden een nieuwe Star Wars-game uit te brengen. Het bedrijf zou de ontwikkeling van games graag willen opschalen nu EA de exclusieve rechten op het IP is kwijtgeraakt.

Als we kijken naar wat er reeds aangekondigd is, lijken die plannen inderdaad te kloppen. Naast de eerdergenoemde Jedi: Survivor zijn onder meer Saber Interactive (Knights of the Old Republic Remake), Quantic Dream (Star Wars: Eclipse), Respawn, Amy Hennig, Zynga en Ubisoft Massive bezig met games in het bekende universum, hoewel die titels waarschijnlijk nog een paar jaar op zich laten wachten.

Dan laten we onaangekondigde projecten nog even buiten beschouwing, zoals de game omtrent de Mandalorian waar al langer geruchten over gaan. Desalniettemin: Star Wars fans gaan de aankomende jaren flink smullen.