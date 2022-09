Returnal is vooralsnog enkel voor de PlayStation 5 verkrijgbaar, maar zal ook naar de pc komen. Dit blijkt uit meerdere hints die in de afgelopen maanden zijn opgedoken, waaronder een vermelding in de Steam database. Daarnaast ‘bevestigde‘ de ontwikkelaar dit zelf laatst door tijdens een technische presentatie een glimp van de pc-versie te tonen.

Nu is er ook een video op YouTube verschenen, waarin we het pc-menu van de game te zien krijgen. De video kun je hieronder bekijken en betreft een nieuwe upload, omdat de oorspronkelijke upload op last van Sony Interactive Entertainment offline is gehaald. Dat laatste zegt op zich genoeg over het bestaan van de pc-versie.

Vreemd genoeg is deze pc-versie echter nog altijd niet aangekondigd, terwijl het inmiddels één van de beste publieke geheimen van het moment is.