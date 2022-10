Twittergebruiker KralRindo, tevens ook een dataminer van Apex Legends, heeft een aantal nieuwe maps weten te vinden in de data van de meest recente patch voor de game. Wat blijkt, er zijn maps gevonden die de naam delen met maps in Titanfall.

De bestanden in de update noemen Exoplanet, Homestead, Black Water Canal, Crash Site, Rise, Eden, Colony en Angel City, ieder maps uit Titanfall. Volgens KralRindo zullen de maps een onderdeel zijn van een aankomende modus die voor een beperkte tijd beschikbaar zal zijn. Of dit ook echt zo zal zijn moet nog maar blijken. Voor hetzelfde geldt zijn de bestandsnamen interne codenamen voor gebieden in één grote nieuwe map.

Het is even afwachten of we iets terug gaan zien van deze maps en of het überhaupt de gelijknamige Titanfall maps betreft. Het zou ons echter niets verbazen, aangezien Respawn al heeft laten zien dat het niet schroomt om Titanfall in leven te houden middels Apex Legends. Dit in de vorm van personages en andere content.