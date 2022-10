Vorig jaar werden we na vele jaren wachten getrakteerd op het derde deel in de No More Heroes-reeks wat Travis Touchdown zijn laatste avontuur zou moeten zijn. Nu zijn ontwikkelaars wel vaker wispelturig, zo ook Suda51. In een interview met GNN geeft de beste man namelijk aan dat indien genoeg fans er om schreeuwen, we wellicht over een aantal jaar toch een vierde deel krijgen.

Suda51 verklaart zichzelf door te zeggen dat hij geen glazen bol heeft, dus hij weet niet wat ons de komende tien jaar staat te wachten. Zo trekt hij de vergelijking met Tom Cruise zijn terugkeer als Maverick in de recente Top Gun sequel. Wel zou Suda51 graag nog de huidige No More Heroes trilogie in een collectie zien worden uitgebracht, maar die bal ligt bij uitgever Marvelous.