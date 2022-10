Zoals je hier kon lezen, werkt CD Projekt RED momenteel aan Phantom Liberty, de eerste en enige uitbreiding voor Cyberpunk 2077. Deze uitbreiding zal volgend jaar verschijnen. Verder werken ze ook aan een vervolg op de game die voorlopig de codenaam Project Orion draagt.

Dit vervolg zal worden gemaakt door CD Projekt RED North America, een nieuwe studio die het bedrijf in Boston opricht. Deze studio zal bestaan uit het “kern”-ontwikkelteam van Cyberpunk 2077 en zij zullen bijgestaan worden door CD Projekt RED Vancouver en de hoofdstudio in Warschau.

Ook liet CD Project RED vallen dat de meerderheid van zijn toekomstige releases multiplayer-elementen zal bevatten. Of dit ook voor Cyberpunk 2077 opgaat is afwachten. Wanneer het nieuwe deel moet verschijnen is nog niet bekend, maar dat zal ongetwijfeld nog jaren duren.