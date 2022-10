Eind deze maand is het zover: de release van Call of Duty: Modern Warfare 2. Eerder deze week brachten Activision en Infinity Ward al de launch trailer van het spel uit. Mocht je die gemist hebben, dan kun je de trailer hier vinden.

Nu is er ook een trailer verschenen waarmee de pc-versie van de game nog wat extra in de schijnwerpers wordt gezet. Naast een hoop actievolle beelden zien we ook de pc-features van Call of Duty: Modern Warfare 2 voorbijkomen. Op de pc wordt een 4K-resolutie ondersteund en is er tevens ultrawide support. Verder moet het RICOCHET Anti-Cheat systeem de komst van cheaters in de multiplayer tegengaan. Ook wordt duidelijk dat de pc-versie van de shooter meer dan 500 customization opties, om de ervaring helemaal naar smaak in te kunnen stellen en de game zo goed mogelijk te laten draaien op jouw pc.

De pc-versie van Call of Duty: Modern Warfare 2 is vanaf 28 oktober verkrijgbaar via Battle.net en Steam. Op dezelfde dag verschijnt de game ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.