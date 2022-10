Afgelopen zomer lanceerde het vernieuwde PlayStation Plus, waarbij je kunt kiezen uit drie verschillende tiers. De duurste tier, PlayStation Plus Premium, heeft als één van de voordelen dat abonnees trials van geselecteerde games kunnen downloaden uit de PlayStation Store. Hiermee krijg je voor een beperkte tijd toegang tot een game, zodat je kunt kijken of het iets voor je is.

Sony heeft aangekondigd dat PlayStation Plus Premium-abonnees vanaf nu ook een trial van Dying Light 2: Stay Human kunnen downloaden. Het gaat hier om een trial van drie uur, dus je zou daarmee een mooie indruk van de game moeten krijgen. De trial is te downloaden via de productpagina van Dying Light 2: Stay Human in de PlayStation Store.