Starfield werd eerder dit jaar uitgesteld, maar we gaan in een snel tempo naar 2023 en dus zal het waarschijnlijk niet heel lang meer duren voordat de game lanceert. Eerder konden we al melden dat Bethesda’s nieuwe game mogelijk ray tracing gaat ondersteunen, maar uiteindelijk zal de game waarschijnlijk geroemd worden om zijn enorme schaal.

Voormalig artiest Nate Purkeypile – die inmiddels niet meer actief is bij Bethesda – heeft in een gesprek met PCGamesN een boekje hierover open gedaan. Tegenover de nieuwsoutlet zegt Purkeypile dat Starfield in alles een veel groter project is dan eerdere titels van Bethesda en dat er ongeveer 500 personen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van Starfield, waar Fallout 76 er ‘maar’ 200 had.

Diezelfde schaal van Starfield brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee, aldus de artiest. Er is gebruikgemaakt van procedurele generatie om de 1000 planeten van Starfield in elkaar te zetten, maar daarbij moet men ook kijken naar hoe alles in dit nieuwe universum in elkaar zit, zoals gebruikte materialen en de overgang van verschillende gebieden. Dat maakt Starfield een heel ander project dan een wereld waar zij eerder aan hebben gewerkt, zoals Fallout.

‘There’s not always solved problems for how things should look. Which can be so many particular things, like what shape are the metal panels? How do they bolt things together? What colors do you use? What materials do they have? How do you make a difference between all these different areas? So that’s much harder versus if you asked me like, hey, make another follow-up game.

“You have to figure out everything, and there’s all this extrapolative fiction to figure out too. You’d be shocked at how many metal panels they did in concept.’