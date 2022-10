Later deze maand verschijnt A Plague Tale: Requiem, het vervolg op het bekroonde A Plague Tale: Innocence. Amicia en Hugo gaan op een nieuw bloedstollend avontuur, waarin ze het zullen moeten opnemen tegen hordes aan bloeddorstige knaagdieren én menselijke vijanden. Gelukkig heeft Amicia een krachtig wapen dat haar hierbij kan helpen: een kruisboog.

Dit wapen staat centraal in een nieuwe video van de game. We zien wat concrete gameplay van Amicia, die vijanden neerhaalt met de kruisboog. Bovendien zal je toegang krijgen tot verschillende soorten ammunitie voor verschillende situaties, dus dit wapen is een onmisbaar middel om je tegenstanders te slim af te zijn!

Bekijk de video in kwestie hieronder. A Plague Tale: Requiem verschijnt op 18 oktober.