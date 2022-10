Fans van Bayonetta hoeven niet heel lang meer te wachten, want op 28 oktober zal Umbra Witch haar terugkeer inluiden in de vorm van Bayonetta 3, die nu al behoorlijk wat jaartjes in ontwikkeling is geweest bij PlatinumGames.

Bayonetta zal echter niet alleen de verschillende demonen en engels te lijf gaan. Game Informer heeft namelijk een uitgebreide gameplay video gedeeld, waarin het nieuwe personage Viola langskomt. Viola is een Umbra Witch die nog de fijne kneepjes van het vak moet leren en dus een andere speelstijl zal hebben dan de titulaire Bayonetta.