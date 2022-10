Aan het begin van december komt Marvel’s Midnight Suns (na wat uitstel) eindelijk uit op consoles en pc. In deze tactische RPG van de makers van de XCOM-games speel je als heel wat Marvel helden in hun strijd tegen Lilith. Het belooft een leuk avontuur te worden en volgens de makers van de game zal het verhaal ook voldoende content te bieden hebben.

Tijdens een recente livestream onthulden Jake Solomon en Garth DeAngelis van Firaxis dat de campagne van de game op zich al rond de 50 uur zal duren om te voltooien. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal zijmissies dat je speelt, maar het absolute minimum zou rond de 40 uur liggen als je door het verhaal spurt en alle optionele zaken vermijdt.

“I would say 50 hours. I’d say a minimum is maybe 45 or 40. That’s really if you’re just straight-lining it. Golden path, none of the optional content, no additional missions.

We’ve had a lot of user tests, and a lot of folks are playing upwards of 70, 80 hours. And that’s even without them doing all the additional content. This truly is an RPG, and the game is kind of at your discretion.”