Van de Call of Duty-games is bekend dat slechts een klein percentage van alle spelers de singleplayer speelt, laat staan uitspeelt. Desalniettemin blijft dit onderdeel terugkeren tot plezier van singleplayer spelers. Om spelers die normaal alleen de multiplayer spelen te motiveren het individuele onderdeel van de game ook te spelen, zullen er beloningen te verdienen zijn.

Infinity Ward heeft aangekondigd dat spelers van de singleplayer het nodige aan cosmetische items en andere extra’s kunnen verdienen door de singleplayer campagne te voltooien. Dit bestaat uit XP tokens, calling cards en meer. Zie het volledige overzicht hieronder:

Calling Card: “Soap’s Determination”

Emblem: “What’s Done Is Done”

30 Minute Double XP Token

30 Minute Double Weapon XP Token

Calling Card: “Chainlinked”

Base Operator: Chuy

30 Minute Double XP Token

30 Minute Double Weapon XP Token

Calling Card: “Gaz”

Base Operator: Nova

1 Hour Double XP Token

1 Hour Double Weapon XP Token

Calling Card: “Shadow Company Ops”

Base Operator: Reyes

1 Hour Double XP Token

1 Hour Double Weapon XP Token

Base Operator: Hutch

Union Guard Weapon Blueprint

Call of Duty: Modern Warfare 2 is vanaf 28 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Spelers die de game in pre-order plaatsen kunnen vanaf 21 oktober al aan de slag met de singleplayer, die een week eerder beschikbaar wordt gesteld.