Need for Speed: Unbound werd onlangs aangekondigd en gezien de game al op 2 december zal verschijnen, krijgen we met enige regelmaat nieuwe beelden te zien. Vandaag een nieuwe trailer die de focus legt op de risico’s en beloningen die van toepassing zijn bij het opbouwen van ‘heat’.

In Need for Speed Unbound moeten spelers risico’s nemen om aan de top te komen. Ze kiezen hoe en wanneer ze alles op het spel willen zetten, door enorme drifts op straat te maken, de politie te slim af te zijn of weddenschappen met rivalen af te sluiten. Tijd is geld, dus het is aan spelers om zo snel mogelijk genoeg geld te verdienen – op welke manier dan ook. Dit stelt ze uiteindelijk in staat om aan wekelijkse kwalificatiewedstrijden en de ultieme race van Lakeshore, genaamd The Grand, deel te nemen.