Bungie heeft aangekondigd dat Festival of the Lost weer terug is gekeerd in Destiny 2. Het evenement dat in teken van Halloween staat zal tot en met 8 november duren en uiteraard is de Tower geheel in stijl aangekleed. Het evenement komt ook weer met nieuwe collectables, zo kunnen spelers de legendarische sniper Mechabre verdienen, alsook armor.

Het is weer zaak om een masker op te zetten en uitdagingen in en rond Haunted Sectors te voltooien. Hiervoor is een speciale playlist aangemaakt, waarin je het zult opnemen tegen de Headles Ones, zoals we dat vaker hebben gezien. Nieuw in de roulatie is de Haunted Sector in de EDZ waar de Cabal je vijand is.

Festival of the Lost komt met een ‘Lost Event Card’ en die schotelt je uitdagingen voor, alsook gratis en premium beloningen. Je hebt deze kaart nodig om cosmetische items vrij te spelen, waaronder een emote, exotische Ghost en meer. Dit systeem is vergelijkbaar met het Solstice evenement van eerder dit jaar.