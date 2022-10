Review: PGA Tour 2K23 – Na een pauze van een jaartje hebben HB Studios en 2K Games ons weer voorzien van een nieuwe golfgame. Zoals je hier al kon lezen was hun vorige poging zeker niet slecht, al mocht de game hier en daar nog wel wat verbeterd worden. Als we de ontwikkelaar mogen geloven zou de game dit jaar, met behulp van de levende legende Tiger Woods, nog beter zijn. Een professioneel golfer betrekken bij het maken van een golfgame lijkt ons alvast een slim idee. Wij haalden dan ook onze digitale golftas, clubs, putter en golfballen van onder het stof vandaan en trokken de digitale baan op om te kijken of PGA Tour 2K23 de moeite waard is.

Een balletje slaan

Bij de eerste maal opstarten van de game krijg je een korte tutorial voorgeschoteld. Hierin vertelt een rustige en aangename stem alles wat je moet weten over golf. Je kiest eerst één van de twee mogelijke besturingsmethoden en je kan aan de slag, letterlijk. De ene besturingsmethode werkt hetzelfde als in het vorige deel, deze maakt namelijk gebruik van je analoge sticks. De ene stick gebruik je dan om te mikken, terwijl je de andere naar onderen beweegt om je club naar achteren te laten bewegen en je schot een bepaalde hoeveelheid kracht mee te geven. Om vervolgens je slag in te zetten door met een korte en krachtige beweging je stick naar boven te bewegen.

Bij de tweede besturingsmethode gebruik je maar één stick om te mikken en verder krijg je een ‘quick time event’ voorgeschoteld waarbij je drie keer op het juiste moment op kruisje zal moeten drukken. Deze laatste methode is zeker gemakkelijker voor de mindere goden onder ons, maar wij waren er niet echt een fan van, aangezien je dan niet meer het gevoel hebt dat je aan het golfen bent. Al bij al voelt de besturing dit jaar nog iets verfijnder dan de vorige iteratie, al durft ook hier af en toe een bal eens onverklaarbaar mis geslagen te worden. Verder legt de korte tutorial je uit hoe je om moet gaan met de verschillende ondergronden, clubs, afstanden, windrichtingen, hellingshoeken en nog veel meer.

Op naar de PGA Tour

Na de tutorial word je meteen in de carrièremodus gegooid, waarbij je eerst je personage wat kan aanpassen vooraleer je de baan wordt opgestuurd. Je kan je carrière op 4 verschillende momenten starten. Je kan rechtstreeks starten in de PGA Tour, maar je kan ook starten in de Korn Ferry Tour. In deze laatste heb je weer drie opties waarbij je ofwel eerst een toernooi speelt om je voor deze laatste tour te kwalificeren, ofwel start je meteen in deze tour, ofwel speel je direct de finale van deze tour. Via de Korn Ferry Tour kan je je namelijk plaatsen voor de PGA Tour. Na het kiezen van je startpunt begin je aan je profcarrière met als ultieme doel om de FedEx Cup te verzilveren. Gaandeweg speel je sponsors vrij die je helpen door middel van materiaal en kleding beschikbaar te stellen voor je speler.

Tot slot kan je ook voor elk toernooi een rivaal selecteren. Mocht je deze rivaal dan verslaan in het volgende toernooi, dan speel je enkele dingen vrij, zoals upgrades voor je clubs of cosmetische items. Het blijft natuurlijk 2K Games dus, net als NBA 2K23, kent de game een shop. In tegenstelling tot het basketbalspelletje moet je ditmaal je personage niet levelen met dezelfde munten en is alles wat te kopen valt cosmetisch. Je zal nu wel degelijk het spel moeten spelen, als je je personage beter wilt maken. Daarvoor is er een skilltree aanwezig en je zal moeten stijgen in level om skillpoints vrij te spelen. Met deze skillpoints zorg je ervoor dat bijvoorbeeld je swing timing minder belangrijk wordt of dat je verder kan slaan. Ook krijg je na het winnen van een wedstrijd nog bepaalde boosts die je op je clubs kunt gebruiken om nog verder te kunnen slaan of de bal nog meer spin mee te geven. Er zijn dus voldoende progressiemogelijkheden waar je wel even zoet mee zal zijn, zeker omdat het levelen wat aan de trage kant is.

Foooooore

Afgezien van de carrièremodus zijn er nog een paar andere zaken waar je je mee bezig kan houden. Zo is er nog de ‘Topgolf’ modus, waarbij je de bal naar bepaalde doelen moet slaan en hoe beter je dit doet, hoe meer punten je zal verdienen. Leuk om snel even op te pakken tegen wat vrienden, maar lang kan je je er niet echt mee bezighouden. Natuurlijk vinden we ook online wedstrijden terug, die je zowel casual als ranked kan spelen. Ook kan je wederom zelf een online club oprichten om zo samen wat potjes golf te spelen. Ben jij echter een creatieveling, dan kan je nog steeds met de uitgebreide baan-editor aan de slag. Hierbij kies je, net als vorige keer, eerst het bioom en vervolgens onder andere het reliëf, de hoeveelheid planten en de lengte van de banen. Na het aanpassen kan je natuurlijk je creaties delen met de rest van de wereld. Zo kan je steeds nieuwe banen blijven ontdekken en blijft de game leuk.

Dat er genoeg te doen is, weten we nu wel, maar ook grafisch heeft het spel wat stappen vooruit gezet. Niet alleen de golfers zien er goed uit, ook de omgeving heeft een upgrade gekregen. De game beschikt over twee grafische modi: een modus gefocust op kwaliteit en eentje op prestaties. De kwaliteitsmodus draait in een 4K-resolutie op 30fps, met verbeterde reflecties, terwijl de prestatiemodus het moet hebben van zijn 60fps. Dit tegen een lagere resolutie, wat een bekende concessie is. Aangezien we in sportgames toch de frames boven het grafische aspect verkiezen, hebben wij de game voornamelijk in de prestatiemodus gespeeld – wat een fijne ervaring oplevert. Wat in het vorige deel al goed was, waren de audio en de broadcast-stijl, waarmee alles in beeld gebracht wordt. Ook deze keer is het commentaar goed en krijg je het gevoel dat je naar een echte golfwedstrijd zit te kijken. Ons enige puntje van kritiek is dat de camera die herhalingen toont soms blijft hangen op de golfer, waardoor je zijn schot helemaal niet te zien krijgt. Het is zonde dat, wanneer je een hole-in-one slaat, je enkel het gezicht van je golfer te zien krijgt in plaats van de herhaling van je shot.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.