Na een uiterst moeizame lancering is de ondersteuning van Battlefield 2042 toch behoorlijk op gang gekomen. Eind augustus begon seizoen 2 en gedurende dit seizoen is de shooter onder meer voorzien van een nieuwe map, een nieuwe Specialist en meer wapens. Eerder deze week werd de map Orbital nog van een rework voorzien.

Kortom: DICE zit alles behalve stil en inmiddels gaat de aandacht al weer langzaam uit naar het volgende seizoen. Nu lijkt duidelijk te zijn geworden wanneer spelers seizoen 3 precies kunnen verwachten. De bekende insider Tom Henderson stelt namelijk van bronnen te hebben vernomen dat het derde seizoen van Battlefield 2042 op 22 november begint. DICE heeft officieel nog niets bekendgemaakt over de inhoud van het seizoen, maar het lijkt aannemelijk dat we opnieuw een map, een Specialist, wapens en een nieuwe Battle Pass kunnen verwachten.

Afgelopen zomer liet DICE al wel weten dat het beruchte Specialist-systeem van Battlefield 2042 omgevormd zal worden naar een traditioneler class-systeem zoals we dat uit eerdere delen kennen. Volgens de ontwikkelaar stond die verandering voor het derde seizoen gepland. DICE gaf toen aan zich hiervoor te richten op update 3.2, dus deze verandering zal vermoedelijk ergens in de loop van seizoen 3 plaatsvinden, in plaats van direct op 22 november.

Zodra DICE en EA meer bekendmaken over het derde seizoen van Battlefield 2042, laten we het vanzelfsprekend weten.