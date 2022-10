The Last of Us: Part II maakte enkele controversiële keuzes, die niet in het minst te maken hadden met de manier waarop het nieuwe personage Abby in de game verwerkt werd. Helaas betekende dit ook dat de actrice die de rol van Abby leven in blies – Laura Bailey – een hoop haatberichten over zich heen kreeg. Iets dat de actrice niet meteen verwacht had.

Toch kijkt Bailey niet ontevreden terug op haar avontuur. De actrice beschouwt Abby als het meest invloedrijke personage dat ze ooit gespeeld heeft en zou maar wat graag de rol weer voor haar rekening nemen in een eventueel toekomstig The Last of Us deel. Als dat deel er effectief ooit komt, lijkt een terugkeer van Abby alleszins een aannemelijke piste.