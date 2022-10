De release van God of War: Ragnarök komt nu toch wel heel dichtbij, dus krijgen we logischerwijs de laatste tijd ook heel wat info over deze game te horen. Laatst kregen we nog een lange video die de vormgeving van het verhaal centraal zette en nu is de combat aan de beurt.

Het combat systeem van God of War: Ragnarök bouwt verder op dat van God of War (2018) en dat is enkel maar een goed teken. Enkele ontwikkelaars vertellen over hoe ze dit systeem hebben vormgegeven én we krijgen ook nog eens wat nieuwe gameplay clips te zien.

Bekijk de nieuwe video hieronder. God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november en wij bespraken al enkele aspecten van de game in onze preview.