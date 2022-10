Warner Bros. Games heeft net Gotham Knights uitgebracht, maar dat is niet het enige waar nog aan gewerkt wordt. Rocksteady is immers al geruime tijd bezig met Suicide Squad: Kill the Justice League, die voor 2023 op de planning staat.

We hebben al enige tijd niets meer over de game vernomen, maar door het aanstaande vertrek van de twee studiohoofden zijn we te weten gekomen dat de game bijna klaar is. Sefton Hill en Jamie Walker hebben aangekondigd dat ze de studio tegen eind dit jaar zullen verlaten.

In de verklaring van Warner Bros. Games president David Haddad, wordt aangegeven dat de game bijna klaar is. Het duo zegt zelf dat ze de titel met vertrouwen durven achter te laten bij het team, dat het project verder zal afronden. Wat de twee heren gaan doen is niet duidelijk, maar ze blijven actief in games.

Haddad: “With Suicide Squad: Kill the Justice League nearly finished, they have both decided to leave Rocksteady at the end of 2022 and will begin a new adventure in gaming.”

Hill & Walker: “Now with Suicide Squad in safe hands, and the team here stronger than ever, it’s time to hand over the reins, and for us to start a new adventure together in games.”