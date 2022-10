Call of Duty: Modern Warfare 2 is vanaf vandaag officieel verkrijgbaar en naast dat de titel digitaal aangeschaft kan worden, is het ook mogelijk een fysieke copy aan te schaffen. Mocht je de game op de PlayStation 5 fysiek kopen, houd dan rekening met alsnog een forse download.

Volgens Mp1st staat er namelijk slechts 70MB aan data op de disc van de shooter. Zodoende is het aantal bestanden op de schijf ook aan de lage kant en dat is wat ongebruikelijk gezien de ruimte die beschikbaar is. Die aanwezige bestanden zijn ongetwijfeld voor de activatie en een vorm van DRM, waardoor de disc noodzakelijk is om de game te kunnen spelen.

Als je de disc in de console stopt, zal de PlayStation automatisch de game gaan downloaden. Als je niet aangesloten bent op het internet, zal de game zeggen dat je een update moet downloaden. Het is dus noodzakelijk om verbinding te hebben.