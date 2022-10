Call of Duty liefhebbers konden eerder al aan de slag met de campagne van Modern Warfare 2, maar de meesten van jullie zullen toch de multiplayer of Warzone willen spelen. Sinds deze ochtend kan je het virtuele slagveld weer op en dat is voor het eerst sinds de beta een maand terug. De studio heeft in de tussentijd niet stilgezeten en verschillende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd.

Via een blogpost heeft Infinity Ward bekendgemaakt waar ze aan gesleuteld hebben op basis van de beta feedback. Zo werd duidelijk dat het wat moeilijk was om onderscheid te maken tussen teamgenoten en vijanden, waar nu een oplossing voor is bedacht. Zo zie je bij vijanden een klein diamantje boven het hoofd en bij teamgenoten niet. Ook zijn er verbeteringen toegepast omtrent de belichting en het contrast, zodat de zichtbaarheid beter is.

Dat is lang niet alles, hieronder het overzicht van alle aanpassingen/verbeteringen.