Het is 2022. Censuur behoort tot het verleden. Of dat zou je toch denken; in de praktijk is niets minder waar. Je kan het zo gek niet bedenken, of het wordt ergens op onze aardbol wel onder het tapijt geschoven. In Japan zijn ze bijvoorbeeld niet zo tuk op grafisch geweld in games. Het gevolg? The Callisto Protocol zou de hoeveelheid in-game geweld moeten terugschroeven om er uit te mogen komen.

De lokale ratingsinstantie, CERO, heeft namelijk geweigerd om de game van een rating te voorzien. Ontwikkelaar Striking Distance weigert dan weer om The Callisto Protocol aan te passen. Het geweld maakt deel uit van de ervaring die de studio in gedachten had en daar wil het bedrijf niet van afwijken. Striking Distance heeft dan ook beslist om de Japanse uitgave van The Callisto Protocol te annuleren.

We begrijpen en respecteren het standpunt van de ontwikkelaar, al leven we ook mee met de ongetwijfeld talrijke Japanners die de titel graag gespeeld hadden. Hier belandt The Callisto Protocol over een dikke maand in de winkelrekken. Onze eerste indruk was alvast erg positief.