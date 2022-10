In augustus werd de game F1 Manager 2022 uitgebracht en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, was dit een prima game met wat ruwe randjes hier en daar. De nodige punten zijn inmiddels aangepakt middels een update en opvallend genoeg heeft ontwikkelaar Frontier Developments aangekondigd dat de ondersteuning voor de game zal gaan stoppen. Althans, qua nieuwe features.

Via Reddit heeft de ontwikkelaar aangegeven dat het team momenteel werkt aan een update voor de titel, die zich zal richten op de aandachtspunten die door de community zijn aangegeven. Denk hierbij aan visuele updates voor de auto modellen. Ook worden er actuele liveries aan de game toegevoegd, wordt er gekeken naar het benzineverbruik, issues tijdens de kwalificatie en meer.

Klinkt als goed nieuws natuurlijk, ware het niet dat de aanstaande update de laatste grote update voor de game zal zijn. Alle updates die nadien volgen zullen geen grote impact op de gameplay hebben. De reden hiervoor is dat het ontwikkelteam op nieuwe projecten wordt gezet, waardoor er weinig tijd en capaciteit overblijft om F1 Manager 2022 uitgebreid van ondersteuning te voorzien.

Deze keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat de volgende F1 Manager-games hun volledige potentie zullen bereiken. Kortom, de ontwikkelaar gaat met het volgende deel aan de slag en laat de huidige game min of meer voor wat het is. Opmerkelijk is vooral dat dit twee maanden na de release al gebeurt, dus het is goed voor te stellen dat dit bij kopers van de game in verkeerde aarde valt.