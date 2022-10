Het WK voetbal in Qatar zit er aan te komen en dit zal in FIFA 23 ook gevierd worden, aangezien er een WK-evenement zal worden toegevoegd aan de game. Zoals je hier al kon lezen is dit evenement zelfs even te vroeg online gegaan, waardoor sommige mensen al eens konden kijken wat er zoal te beleven valt. Via Insider Gaming is nu wat nieuwe informatie over dit evenement gelekt.

De belangrijkste weetjes zijn dat het evenement van start zal gaan op 9 november en dat je er spelers mee zal kunnen verdienen voor je FUT-team. Zo zullen er speciale edities van spelers en FUT Heroes bijkomen, die jij kan verdienen door het spelen van de verschillende modi. Verder weten we dat het WK-evenement minstens uit drie kleinere evenementen zal bestaan.

De verschillende sub-evenementen zijn als volgt:

World Cup Path to Glory – Van 11 tot en met 23 november

FIFA 23 FUT “Road to World Cup” – Van 25 november tot en met 2 december

FIFA 23 FUT “World Cup Stories” – Van 2 december tot en met 9 december

Voor aanvullende details over de bovenstaande evenementen, klik hier.