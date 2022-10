Voor de release van FIFA 23 kondigde Electronic Arts al aan dat er een update voor de game zou komen in het teken van het wereldkampioenschap voetbal. Wanneer deze update precies uitkomt is niet bekend, maar EA heeft de modus per ongeluk op de PlayStation 5 al eerder toegankelijk gemaakt.

Spelers van de game delen screenshots van de WK-modus op sociale media, die vervolgens weer vier sub-modi tonen:

FIFA World Cup Live

FIFA World Cup Kick-Off

Online Tournament

FIFA World Cup 2022

Volgens spelers die even in de WK-modus hebben rond kunnen neuzen, zijn er 48 teams beschikbaar om mee te spelen. Dat is meer dan de 32 teams die zich daadwerkelijk voor het WK hebben gekwalificeerd, mogelijk dat dit bij de daadwerkelijke release nog aangepast wordt.