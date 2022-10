Special | Resident Evil 8: Village – Winters’ Expansion – Met het ijzersterke Resident Evil 8: Village vuurde Capcom anderhalf jaar geleden een ware greatest hits collectie op ons af, die het beste uit vijfentwintig jaar Resident Evil wist te combineren en dat vervolgens een nieuw jasje aanmat. De ontwikkelaar rondde meteen ook het ‘verhaal van de vader’ af; Ethan Winters kreeg zijn laatste wapenfeit en ererondje, en wie tussen de regels door las, besefte meteen dat de volgende game in de franchise rond zijn dochter Rose zou draaien. Al snel bleek echter dat we niet tot Resident Evil 9 zouden moeten wachten om deze voorspelling te laten uitkomen. Met de Winters’ Expansion vuurt Capcom namelijk al een drie uur durend toetje op ons af, waarin Rosemary Winters met verve een hoofdrol opeist. Hieronder gaan we er dieper op in.

Weg met de zomer

In Resident Evil 8: Village (let op: spoilers) kreeg je op een bepaald moment te horen dat je personage, Ethan, eigenlijk al een hele tijd dood was zonder dat hij dat zelf wist. Zijn lichaam werd krampachtig bij elkaar gehouden door een soort schimmel, dat zijn ergste verwondingen wist te herstellen, maar tevens verantwoordelijk was voor zowat alle gruwelen die spelers sinds Resident Evil VII: Biohazard hadden ervaren. Zijn dochter, Rose, is verwekt tijdens deze periode en blijkt bijgevolg ook niet helemaal menselijk te zijn. Ze beschikt over bijzondere krachten die haar heel interessant maken voor de overheid, maar meteen ook tot buitenstaander degraderen bij haar leeftijdsgenoten. Rose heeft het erg moeilijk om contacten te leggen en snakt er stiekem naar om haar krachten met het grof huisvuil buiten te zetten. Een kans die ze krijgt wanneer ‘K’ opduikt.

K is één van de agenten uit het team van Chris Redfield. Hij heeft medelijden met Rose en neemt haar zonder dat zijn baas ervan op de hoogte is mee naar een laboratorium, waar een staaltje van de schimmel in zijn oorspronkelijke vorm bewaard wordt. Wanneer mensen met een schimmelinfectie sterven, worden hun herinneringen in het DNA van dat spul opgeslagen, waardoor een soort nieuwe dimensie ontstaat, waarbinnen niets is wat het lijkt. In die droomwereld zou volgens K een bijzonder kristal te vinden zijn, waarmee Rose haar krachten voor eens en voor altijd uit haar lichaam kan verbannen. Rose denkt geen seconde na en duikt het bewustzijn van de schimmel binnen om Pinokkiogewijs helemaal mens te worden. Het zal echter niemand verbazen dat dit plan niet helemaal van een leien dakje verloopt.

De bloemetjes buitenzetten

Drie uur lang dwaal je als Rose rond in levels die je nog herkent uit de hoofdgame, maar tegelijkertijd ook een nieuwe invulling gekregen hebben. In essentie krijg je nog een keer dezelfde greatest hits collectie als eerder voorgeschoteld. Shadows of Rose, want zo heet dit verhaalgedreven deel van de Winters’ Expansion, schotelt je intense actietaferelen voor waarin item management centraal staat, laat je opnieuw naar hartenlust de omgeving verkennen op zoek naar sleutels en andere objecten die je verder helpen, én probeert je nog één keer P.T.-gewijs de stuipen op het lijf te jagen – een move waar Capcom nog verrassend goed in slaagt ook. Dit alles zorgt ervoor dat Shadows of Rose voor fans van Resident Evil 8: Village een absolute must-play is én meteen ook het allerbeste belooft voor het onvermijdelijke Resident Evil 9.

Shadows of Rose speelt zich in de derde persoon af, met de camera netjes achter Roses rechterschouder geparkeerd. Ik vind het ergens jammer dat je niet de keuze krijgt om het verhaal in de eerste persoon te beleven, aangezien dat dankzij de bijbehorende dosis claustrofobie in de hoofdgame – én eerder ook in Resident Evil VII: Biohazard – alleen maar bijdroeg aan de horror. Dat neemt echter niet weg dat de titel prima speelt in dit nieuwe, doch voor fans van de franchise uitermate vertrouwde, perspectief. Eveneens nieuw: de krachten waarover Rose beschikt. Je kan vijanden met een handbeweging kortstondig bevriezen én de schimmelknobbels in de levels doen smelten, om zo doorgangen vrij te maken. Eerder bescheiden in omvang dus, maar het verandert wel op een aangename manier de dynamiek van de typische Resident Evil gameplay.

De man zonder gezicht

De Winters’ Expansion bevat meer dan alleen Shadows of Rose. Zo kan je nu ook Resident Evil 8: Village in de derde persoon ervaren. Je kan discussiëren over de vraag of deze optie noodzakelijk was, maar het geeft de game alleszins een verse dosis replay value. Wie de game reeds ervaren heeft in de eerste persoon, zal merken dat deze nieuwe modus buiten dat alternatieve perspectief niets verandert. De game blijft exact hetzelfde, maar ziet er nu een beetje filmischer uit omdat je de escapades van Ethan vanuit een meer overzichtelijke hoek meemaakt. Minder claustrofobie, meer cinematografie – het is maar wat je zelf prefereert. Het wordt wel onbedoeld hilarisch wanneer je merkt dat Capcom nog steeds het gezicht van Ethan niet wil laten zien… en zich dus in allerlei bochten wringt om dat ook in de derde persoon uit beeld te houden.

Extra bevelen

Tot slot wordt ook de populaire Mercenaries modus uitgebreid met twee maps en evenveel personages. Mapgewijs gaat het om de Bloody Village en Bloody River (die hun veelbelovende namen eer aandoen), terwijl Lady Dimitrescu en Heisenberg – twee inmiddels reeds iconische slechteriken uit de hoofdgame – hun opwachting maken als bestuurbare personages. Het voelt allemaal vers genoeg aan om nog eens in Mercenaries te duiken, al moet je wel een hoge rank in de vorige levels behaald hebben om zowel de maps als de personages vrij te spelen. Wie dat nog niet gedaan heeft, weet dus wat hem of haar te doen staat. In essentie verandert er echter weinig aan de succesformule. Mercenaries krijgt nieuw levensbloed, maar wordt zeker niet opnieuw uitgevonden. Noem het gerust een extraatje voor de fans.

Conclusie

Het nieuwe perspectief geeft je een reden om nog eens in Resident Evil 8: Village te duiken, terwijl de extra content de Mercenaries modus weer wat aantrekkelijker gemaakt heeft. De belangrijkste reden om deze Winters’ Expansion aan te schaffen, is echter Shadows of Rose, de verhaalgedreven uitbreiding waarin de dochter van Ethan als protagonist zichzelf op de voorgrond zet. Haar tocht door het ziekelijke bewustzijn van de hallucinogene schimmel die in de hoofdgame als vijand fungeerde, is behoorlijk memorabel en profileert zich als een passende epiloog, die meteen ook het beste doet vermoeden voor de toekomst. Capcom laat nog eens zien waarom Resident Evil 8: Village een even veelzijdige als kwalitatief sterke horrorgame was en heeft met Rose meteen een personage neergezet waar we meer van willen zien.