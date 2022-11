We wachten al een tijdje op Atomic Heart en dat wachten werd iets verlengd vorige maand, toen bekend werd gemaakt dat het spel van 2022 uitgesteld werd naar een release vóór maart 2023. Alhoewel Focus Entertainment en ontwikkelaar Mundfish nog geen precieze datum hebben gedeeld, lijkt WhatIfGaming meer te weten.

Het platform deelt dat Atomic Heart gepland staat voor een release op 21 februari 2023. De site meent zelf dat de tip van een betrouwbare bron komt. Dat is echter niet alles, want The Snitch – een leaker met een uitstekende geschiedenis wanneer het aankomt op leaks – doet ook een duit in het zakje door te reageren op WhatIfGaming.

Het is nog even wachten op confirmatie van Mundfish en Focus Entertainment, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen spelers dus in februari 2023 aan de slag kunnen met Atomic Heart. En dat op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.