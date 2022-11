Het heeft een aantal jaar mogen duren, maar spelers van Octopath Traveler kunnen komend jaar aan de slag met het vervolg. In deze game ga je aan de slag met maar liefst acht verschillende hoofdrolspelers, die ieder unieke vaardigheden en persoonlijkheden kennen. De onderstaande trailer belicht twee hoofdpersonen uit die groep, waar je gelijk kennis mee kunt maken.

In de onderstaande trailer kom je meer te weten over Partitio de Koopman en Osvald de Geleerde. Beide personages hebben vaardigheden naargelang hun rol. Zo kan Partitio persoonlijke goederen van NPC’s uit de steden overkopen, deze in dienst nemen en op commerciële wijze een slaatje slaan uit verschillende deals. Osvald daarentegen kan NPC’s onder de loep nemen om meer informatie te krijgen, ze beroven wanneer nodig en hij toont de zwakke punten van vijanden tijdens de gevechten.

Tot slot krijg je ook nieuwe methodes te zien om door het hele continent te reizen, dit vergeleken met de eerste game. Hieronder kan je de video bekijken en kennismaken met Partitio en Osvald.