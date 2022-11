Marvel’s Midnight Suns zal in totaal dertien speelbare personages met zich meebrengen. Een daarvan is Ghost Rider. Deze superheld wordt getoond in een nieuwe trailer, die je onderaan dit bericht kunt checken.

Ghost Rider die in de game te zien is, is de Robbie Reyes-versie. Dit is het vijfde personage dat gebruikmaakt van de naam Ghost Rider. De video toont de superheld in actie en dat ziet er spectaculair uit.

Gezien het een spotlight trailer is, mogen we binnenkort een meer uitgebreide trailer met meer beelden verwachten.