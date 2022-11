God of War: Ragnarök ligt vanaf vandaag in de winkels en dat het een must have is, mag wel duidelijk zijn. De reviews zijn nagenoeg unaniem lovend over deze nieuwe titel van Sony Santa Monica Studio. Zo beloonden ook wij de game in onze review met een prachtige 9.5. Het verhaal van Kratos en Atreus gaat verder in een avontuur dat grootser en meeslepender is dan ooit tevoren.

Om de release van de game te vieren, hebben we in samenwerking met Sony PlayStation een hele toffe actie. We mogen namelijk de Jötnar Edition van God of War: Ragnarök weggeven. Dit is de meest uitgebreide en complete uitgave van het spel met een winkelwaarde van maar liefst € 269,99.

Deze editie bestaat uit het volgende:

Digitale voucher voor God of War: Ragnarök op de PS4 en PS5

Alle content van de Digital Deluxe & Collector’s Edition

7-inch vinyl met twee tracks van componist Bear McCreary

Falcon, Bear en Wolf pinset

Draupnir ring in een zakje

Brok’s dobbelset (in plaats van de dwergenset)

Map van Yggdrasil

Om kans te maken op de Jötnar Edition hebben we een leuke uitdaging voor je. Je dient namelijk zelf een mythologisch wapen voor Kratos te bedenken en uit te werken. Dit kan een wapen zijn dat is geïnspireerd op de Griekse mythologie, daar liggen immers zijn roots. Ook kan je juist de Noorse mythologie erbij pakken, waar ook veel inspiratie uit te halen valt.

Je kunt dit op verschillende manieren uitvoeren. Zo kun je een uitgebreide omschrijving geven. Je kunt ook een tekening maken, je Photoshop skills er op los laten. Of wellicht ben je goed met 3D-modellen vormgeven of een video maken. Meer van het hout bewerken? Leef je uit! Wees creatief en origineel. De mooiste/beste inzending zullen we met de Jötnar Edition belonen!

Als je jouw idee/creatie klaar hebt, dan kun je deelnemen door de onderstaande stappen te volgen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'God of War: Ragnarök' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 16 november 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.