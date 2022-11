Final Fantasy XVI mogen we in de zomer van 2023 verwachten en de game verschijnt dan exclusief voor de PlayStation 5. Tot op heden was het echter altijd onduidelijk of de game ook naar andere platformen zou komen. Dit is nog altijd niet door Square Enix bevestigd, wel weten we nu dat de titel voor minimaal een half jaar exclusief is voor het platform van Sony.

Dit blijkt uit een nieuwe commercial die je hieronder kunt bekijken. Deze commercial laat in het kort wat titels zien die in de pijplijn zitten, waaronder dus Final Fantasy XVI. Bij deze titel staat dat de game exclusief is voor de PlayStation 5 voor een periode van zes maanden.

Interessant is dat de periode nu slechts een half jaar is. Final Fantasy VII Remake, het vorige grote deel in de reeks, kende ook een tijdelijke exclusiviteit. Die periode was echter een jaar lang en pas nadien kwam de game naar de pc.