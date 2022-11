Microsoft heeft voor 2023 behoorlijk wat games op stapel staan en één van die mogelijke hoogvliegers is Redfall van Arkane Studios. De coöp vampierenshooter wist ons onlangs al te verblijden met nieuwe, lugubere beelden, maar mogelijk dat een aantal spelers al voor de release met de game aan de slag kunnen.

Er is namelijk op Steam een end-user license agreement gespot door Reddit-gebruiker DeoGame. Het stukje papierwerk noemt geen concrete game, maar de scherpe lezer zal merken dat het identificatienummer in de URL – 1294810 – overeenkomt met het nummer van Redfall op de Steam website. Een klassiek gevalletje van “waar rook is, is vuur?”.

Tot nu toe is er in ieder geval nog niks bevestigd, maar het einde van het jaar komt snel dichterbij en dus ook shows zoals The Game Awards. Mogelijk dat we daar meer nieuws te horen krijgen. Redfall is op dit moment in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S en pc en zal vanaf de launch speelbaar zijn via Game Pass.