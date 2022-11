In de afgelopen weken hebben we meerdere trailers van Forspoken voorbij zien komen met daarbij een uitgebreide uitleg over verschillende elementen van de gameplay. Daarmee is lang niet alles behandeld, want Square Enix heeft weer een nieuwe trailer uitgebracht.

Deze trailer legt de nadruk op de verschillende activiteiten die je te doen zult krijgen in de game. Dit loopt uiteen van landmarks bezoeken tot foto’s maken in de fotomodus en meer. De trailer geeft een duidelijk beeld van waar de game nog meer uit bestaat qua gameplay, dus check het zeker even.

Forspoken verschijnt op 24 januari 2023 voor de PlayStation 5 en pc.