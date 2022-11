Special | De combat in God of War: Ragnarök – Kratos zonder Blades of Chaos is als een auto zonder wielen. Eén van de meest iconische wapens binnen gaming wordt weer eens flink in gebruik genomen in God of War: Ragnarök. Maar er is meer wat je als speler tot je beschikking hebt tijdens het spelen van deze game. In de review heb je al kunnen lezen hoe soepel en fijn de combat is en dat is niet zonder reden. In dit artikel nemen wij een extra kijkje naar de combat van de nieuwe God of War-game. Kratos is samen met zijn zoon Atreus namelijk niet te stoppen!

Kratos en de Blades of Chaos

Sinds de eerste God of War delen op de PlayStation 2 zijn de Blades of Chaos niet meer weg te denken. Het was het vertrouwde materiaal van Kratos om vijanden mee aan te pakken. In God of War (2018) hebben wij het genoegen gehad om hier weer flink mee te slingeren en dat kan natuurlijk ook weer in God of War: Ragnarök. Het voordeel van de Blades of Chaos, is dat zij met een behoorlijke range groepjes vijanden kunnen aanpakken. Kratos kan elegante pirouetjes draaien, waardoor je de koppen door de lucht zal zien vliegen. Maar, er is nog een ander heel groot voordeel dat deze korte zwaarden hebben.

Ze kunnen namelijk een hoop vuur produceren. Ram op de grond, laadt ze op of stuur een vuurbal langs de kettingen richting een vijand. Het kan allemaal met de Blades of Chaos. De combo’s die je ermee kunt maken zullen spelers van de oudere delen wel herkennen, terwijl je ook een hoop nieuwe vaardigheden zal kunnen gebruiken tijdens het avontuur in God of War: Ragnarök. Hoe dan ook, het is toch wel een van de meest genietbare wapens die we ooit in een game hebben mogen gebruiken en het is fijn de Blades of Chaos nog altijd ter beschikking te hebben. Sinds 2018 is er echter nog een ander wapen wat zich genesteld heeft op de rug van Kratos.

Vergeet de Leviathan Axe niet!

In The House of Dragons hebben zij het over The Song of Fire and Ice. In dit geval kan dat best nog wel eens slaan op de Blades of Chaos (vuur) en de Leviathan Axe (ijs). De bijl van Kratos was het paradepaardje van de eerste God of War (2018) en is nu leuker, sterker en beter dan ooit tevoren in de gameplay van Ragnarök verwerkt. Gemaakt door de dwergen Brok en Sindri met bijna dezelfde eigenschappen als de hamer van Thor, Mjöllnir. Kratos kan namelijk, na het wegwerpen van de bijl, die op elk moment weer terugroepen. Uiterst handig om tijdens een gevecht te doen en je vijanden ermee te pesten, want ook op de terugweg kan de bijl nog schade aanrichten.

In God of War: Ragnarök heb je wederom toegang tot veel speciale vaardigheden. Een golf van ijs op je vijanden afsturen door de Leviathan over de grond heen te schrapen, of een hele ijsstorm veroorzaken om je heen. Je kan het zo gek niet verzinnen of je zult de meest agressieve, ijzige uitlatingen kunnen verwezenlijken met de bijl van Kratos. Mocht je in het bezit zijn van een controller met extra knoppen op de achterzijde, dan is het een aanrader om tijdens het vechten on-the-fly te switchen voor de meest uiteenlopende combo’s – wat met een dergelijke controller nog soepeler gaat. Maar wat doet Atreus als Kratos de wezens uit de hele Noorse mythologie een kopje kleiner maakt?

Atreus heeft ook behoorlijk wat in zijn mars

Atreus heeft in het vorige deel de kneepjes van het vak geleerd als het op boogschieten aankomt. Logisch ook, in zijn jonge jaren is hij effectiever op afstand dan van dichtbij, gezien het verschil in kracht. De boog is nu weer terug en je krijgt tijdens je avontuur een paar bijzondere pijlen ter beschikking: zo kan je magie manipuleren of schokgolven geconcentreerd op je vijanden schieten. Met vierkantje kan je tijdens het vechten (met Kratos) Atreus zelfs het commando geven om pijlen op de vijanden te schieten. Het komt ook voor als finishing touch qua laatste slag in een baasgevecht. Atreus is inmiddels wat ouder en een flinke puber, dus ook qua kracht gaat hij erop vooruit, waardoor hij vijanden nu ook met de boog klappen kan verkopen. Best handig. Alles gecombineerd maakt het een knokfestijn van jewelste: pa en zoon kunnen nu samen álles wel aan. Je zou je bijna afvragen of Loki alles ook in zijn eentje aan zou kunnen…

God of War: Ragnarök is een combat genot

Klinkt allemaal bekend als je het vorige deel gespeeld hebt, niet? Tijdens het avontuur in God of War: Ragnarök zul je echter vaak genoeg verrast worden met nieuwe combat elementen wat voor nog meer diepgang zorgt. Natuurlijk zullen we dat niet spoilen, maar wat we hier hebben besproken is nog maar het topje van de ijsberg. De variatie zit er dankzij de wapens, speciale mogelijkheden, combo’s en uitermate soepele gameplay nog beter in, wat het uitgebreider dan ooit tevoren maakt. God of War: Ragnarök is vooral een aanrader op de PlayStation 5 door de voortreffelijke performance. Door de extra performance boost klopt elke block, counter of dodge en ook het uitvoeren van de meest gekke capriolen met je wapens is geen probleem. Het is aan de speler om er alles uit te halen. Gelukkig is Kratos met zijn zoon Atreus een topteam waar je dit goed mee kunt doen.

God of War: Ragnarök is nu te koop in de PlayStation Store. Wil je meer weten over de game? Lees dan onze review. Heb je God of War (2018) nog niet gespeeld. Check dan onze special over het verhaal van wat er tot nu toe is gebeurd.