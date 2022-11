Warner Bros. Games kondigde eerder al aan dat ze een showcase zouden organiseren in het teken van Hogwarts Legacy. Die is zojuist uitgezonden en tijdens de showcase heeft Portkey Games een hoop van de game laten zien.

Zoals eerder al aangekondigd, zouden we een rondleiding krijgen in Hogwarts Castle. Ook zou de ontwikkelaar nader naar de character creation kijken en meer. De video hieronder betreft de showcase en die is met 45 minuten aan de lange kant.

De video is zeker de moeite waard om te bekijken, dus druk op play en geniet! Hogwarts Legacy is vanaf 10 februari 2023 verkrijgbaar.