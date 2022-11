Iedere maand wordt het aanbod van Xbox Game Pass uitgebreid met nieuwe titels en Microsoft heeft nu mogelijk zelf een aanstaande toevoeging aan de catalogus gelekt. Er is namelijk een aanwijzing gespot die er mogelijk op duidt dat Assassin’s Creed: Valhalla binnenkort aan de service wordt toegevoegd.

De Poolse website XGP heeft namelijk in de Poolse Xbox Store een logo van Xbox Game Pass opgemerkt bij Assassin’s Creed: Valhalla. Dit icoon staat bij titels die via de service worden aangeboden. XGP meldt dat het logo snel daarna ook weer was verdwenen, maar uiteraard was het bewijs al vastgelegd.

De vraag is nu vooral of het hier om een foutje gaat en er geen sprake van is dat Assassin’s Creed: Valhalla naar Xbox Game Pass komt, of dat het logo te vroeg was verschenen en de toevoeging van de game van Ubisoft pas binnenkort bekend wordt gemaakt. De tijd zal het leren en uiteraard lees je het hier als Microsoft met een officiële aankondiging komnt.