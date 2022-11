Horizon: Call of the Mountain is één van de launchgames voor PlayStation VR2. Deze game wordt gemaakt door Firesprite in samenwerking met Guerrilla Games. Sinds de aankondiging krijgen we af en toe wat nieuwe beelden te zien en zo ook vandaag.

Omdat de game nu in pre-order te plaatsen valt, is er een pre-order trailer uitgebracht die kort wat van de game laat zien. Met 30 seconden is de trailer zo weer voorbij, maar desalniettemin de moeite waard om even te checken. De game is vanaf 22 februari 2023 verkrijgbaar.