Fire Emblem Engage werd in september aangekondigd, maar daarna werd de game niet meer gesignaleerd. Nu de release langzaamaan in zicht komt (20 januari 2023), duikt de strategy RPG weer op met een nieuwe video, die meer over het verhaal uit de doeken doet.

In Fire Emblem Engage strijden vier koninkrijken tegen de ‘Fell Dragon’, die duizend jaar geleden gevangen werd genomen, maar nu op het punt staat weer vrij te komen. Om te zorgen dat dit kwaad gevangen blijft, moeten er ‘Emblem Rings’ worden gevonden.