Preview | Fire Emblem Engage – Het nieuwe jaar heeft nog maar net zijn intrede gedaan en daar is Nintendo al met hun eerste grote game van het jaar. We worden deze maand immers verwend met de terugkeer van één van dé grootste tactische RPG-franchises ooit: Fire Emblem. Het nieuwste kindje in de reeks heeft de naam ‘Fire Emblem Engage’ gekregen en is de tweede mainline Fire Emblem game die uitkomt op de Switch. Fire Emblem: Three Houses (wat dan de eerste game op de Switch was) legde in 2019 de lat enorm hoog, dus er ligt best wel wat druk op de schouders van Engage. Wij kregen de kans om Fire Emblem Engage alvast even te testen en we vertellen je hier graag meer over.

Slapende draken wakker maken

Deze preview is gebaseerd op de eerste acht hoofdstukken van de game: we kregen hierdoor al een goed beeld van wat we kunnen verwachten, maar uiteraard zijn we ervan overtuigd dat Fire Emblem Engage nog veel geheimen zal prijsgeven in latere hoofdstukken. De game begint met het ontwaken van Alear, een divine dragon die net een dutje van zo’n duizend jaar erop heeft zitten. Je krijgt hierbij bovendien zelf de keuze of je met een mannelijke of vrouwelijke Alear speelt. Het ontwaken van de divine dragon heeft uiteraard zijn redenen: de kwaadaardige Fell Dragon is terug en bedreigt het continent Elyos, waar de game zich afspeelt, wat niet mag gebeuren! Tijd dus voor Alear om daar een stokje voor te steken.

Lang duurt het niet vooraleer het verhaal uit de startblokken schiet, want we krijgen vrij direct al een paar dramatische gebeurtenissen te verwerken. We geven geen specifieke details weg, maar deze eerste hoofdstukken maakten ons wel direct warm voor de rest van de game. De Fell Dragon en zijn volgelingen zijn geen lammetjes die zich zonder slag of stoot zullen overgeven, dus moet Alear de verschillende koninkrijken op het continent doorreizen om zoveel mogelijk bondgenoten achter zich te scharen. In elk koninkrijk loop je nieuwe personages tegen het lijf, die elk zo hun eigen redenen hebben om de wapens op te nemen tegen de Fell Dragon.

Zo leer je al snel, bijvoorbeeld, prins Alfred en prinses Céline van het vredevolle koninkrijk Firene kennen. Beiden proberen de vrede te bewaren, maar beseffen al snel dat ze niets anders kunnen dan de strijd aangaan tegen de troepen van de Fell Dragon. Naarmate het verhaal vordert, komen er steeds meer personages in je groep en voorlopig voelen ze allen uniek aan, net omdat ze telkens hun eigen achtergrondverhaal hebben en hun eigen redenen om te vechten. Daarnaast waren we ook heel tevreden over het kleurrijke design van de verschillende personages. Uiteraard konden we nog niet kennis maken met het volledige roster in de game, maar momenteel lijkt dat aspect dus best wel snor te zitten.

Helden uit het verleden

Combat-gewijs is Fire Emblem Engage een traditionele tactische turn- en grid-based strategiegame. Ontwikkelaar Intelligent Systems staat opnieuw aan het roer en dat betekent wederom diepgaande en vooral leuke combat. Veteranen van de franchise zullen zich opnieuw uren kunnen uitleven op het slagveld, waarbij elke zet cruciaal kan zijn. Ook de (optionele) ‘classic mode’ is opnieuw van de partij, wat eigenlijk een permadeath modus is. Een lege levensbalk betekent in dit geval dat een gesneuveld personage daadwerkelijk nooit meer terugkeert, wat voor extra spanning zorgt. Echter is het systeem ook toegankelijk voor nieuwe spelers: lagere moeilijkheidsgraden en duidelijke tutorials zorgen voor een veilig vangnet voor degenen onder ons die minder bekend zijn met tactische RPG’s.

Fire Emblem Engage onderscheidt zich van andere tactische RPG’s (en van eerdere delen in de franchise) door de toevoeging van het ‘Engage’ systeem – ja, daar komt die subtitel dus vandaan. Alear is al enkele eeuwen oud en heeft in zijn/haar leven al heel wat helden, oftewel ‘Emblems’, zien passeren. Deze kunnen opgeroepen worden door middel van ‘Emblem Rings’: ringen waar de zielen van die helden aan verbonden zijn. Door een partylid uit te rusten met zo’n ring, zal dat lid ook toegang krijgen tot de vaardigheden van de desbetreffende held. Fans van de franchise zullen hier oude bekenden uit eerdere games tegen het lijf lopen zoals Marth die snelle zwaardaanvallen kan uitvoeren, Celica die beschikt over explosieve spreuken of Micaiah die gebruikmaakt van helende magie.

Leuk is dat je enorm veel combinaties kan uitproberen, wat voor interessante gameplay kan zorgen. Uiteraard past de ene Emblem Ring beter bij de speelstijl van bepaalde personages (Marth komt het beste tot zijn recht aan de vinger van een zwaardvechter, bijvoorbeeld), maar de game legt je geen beperkingen op. Aan het begin van elke missie kan je bovendien vlot Emblem Rings verwisselen, dus experimenteren wordt aangeraden. Wanneer personages en emblems vaak samen vechten, wordt hun band versterkt en speel je nieuwe vaardigheden vrij. We klooiden al even met een paar combinaties en waren aangenaam verrast. Het is een leuk en verslavend systeem dat zorgt voor gevarieerde gameplay én tactische diepgang.

Tijdverdrijf in het luchtkasteel

Ook in Fire Emblem Engage krijg je toegang tot een centrale hub waar je, tussen gevechten door, je tijd kan doorbrengen: een kasteel in de lucht dat de ‘Somniel’ heet. Hierbij werd de blauwdruk gebruikt van Fire Emblem: Three Houses: een levendige hub waar je driedimensionaal in kunt rondlopen en in interactie kunt treden met je bondgenoten. Als je echter (onvermijdelijk) beide games gaat vergelijken, valt al snel op dat Engage toch andere klemtonen legt. Waar het sociale aspect in de Academy van Three Houses sterk aanwezig was, lijkt dit in de Somniel toch aanzienlijk minder het geval te zijn.

In tegenstelling tot zijn voorganger, heeft Fire Emblem Engage (voorlopig nog) geen zijmissies in de hub en de algemene activiteiten zijn een stuk beperkter. Geen planningen die opgemaakt moeten worden, geen lessen die gegeven moeten worden en ook qua oppervlakte is de Somniel een pak kleiner dan de Academy. De gebruikelijke shops met items en wapens zijn dan wél van de partij, maar aangezien wapens niet meer stuk gaan in deze game, moet je deze niet om de zoveel tijd verversen waardoor je tijd in deze winkels beperkt is. Wel krijgen we enkele (kleine) minigames voor een (al even kleine) bonus in het volgende gevecht. Zo kan je, bijvoorbeeld, aan krachttraining doen, waarbij je als een gek op de ‘A’ knop moet drukken om zo… spieren te trainen?

Zoals het er nu naar uitziet, doet de Somniel eerder dienst als een plaats waar je je voorbereidt op het volgende gevecht en minder als een echte ‘sociale’ hub. Het sociale aspect is echter nog steeds enigszins aanwezig: er zijn opnieuw ‘support’ events (korte cutscènes die je vrijspeelt nadat bepaalde personages vaak samen gevochten hebben) waardoor je je onderlinge banden kan versterken. Het voelt gewoon allemaal (voorlopig toch) wat beperkt aan, zeker als je het vergelijkt met hoeveel er te doen was in de Academy van Three Houses. Uiteraard kan hier nog verandering in komen in de latere hoofdstukken.

Voorlopige conclusie

Na enkele uren Fire Emblem Engage gespeeld te hebben, zijn we best wel optimistisch over de toekomst van de franchise. Als opvolger van Fire Emblem: Three Houses heeft de game immers best wel wat te bewijzen. De tactische gameplay is alvast van het hoge niveau dat we gewend zijn van de reeks: gevechten zijn nog steeds spannend, diepgaand en vooral verslavend leuk. Het ‘engage’ systeem, waarbij je helden uit het verleden oproept om je te helpen op het slagveld, lijkt ook een waardige toevoeging te worden en is meer dan enkel maar een ‘gimmick’. We zijn echter nog niet helemaal overtuigd van de Somniel, je thuisbasis. Als centrale hub waar je items en dergelijke kan kopen doet het zijn werk, maar het sociale aspect voelt momenteel nog wat beperkt aan. Of hier nog verandering in zal komen in latere hoofdstukken, ontdekken we vanaf 20 januari wanneer de game in de rekken ligt.