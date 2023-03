Met Fire Emblem Engage ging de franchise meer naar zijn roots en dat viel goed in de smaak bij fans en media. Ook wij waren enthousiast over het nieuwe avontuur in deze franchise zoals je in onze review kon lezen. Sinds de release zijn er diverse ‘Waves’ aan content verschenen voor de game en dat is binnenkort ook het geval. Mensen met de Expansion Pass hebben op 5 april weer toegang tot nieuwe content.

Op 5 april zal Wave 4 worden gelanceerd en deze brengt het story scenario ‘Fell Xenologue’ met zich mee. Naast de nieuwe story content mogen spelers ook nieuwe personages, locaties, levels en klassen verwachten. In de onderstaande twee trailers – Engels of Japans – kan je een voorproefje zien van de nieuwe content op 5 april.