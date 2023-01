Later deze maand laat Nintendo Fire Emblem Engage op ons los, de nieuwste mainline game in de geliefde strategische RPG-reeks. Wil je je op voorhand al even helemaal onderdompelen in de sfeer van de game? Dan kan je nu al de (Engelstalige versie van de) intro van de game bekijken!

De intro legt een grote nadruk op de ‘Emblem Rings’: ringen waar de geesten van oude helden uit de franchise in huizen. In de game zal je deze namelijk kunnen uitrusten om zo beroep te toen op de kracht en de vaardigheden van die helden.

Bekijk de volledige intro hieronder. Wij gingen al met Fire Emblem Engage aan de slag en onze voorlopige bevindingen lees je in onze preview.