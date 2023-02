Fire Emblem Engage wist niet alleen bij liefhebbers van de serie, maar ook bij ons goed in de smaak te vallen. Veel gamers zullen inmiddels al de credits op hun scherm voorbij hebben zien komen, dus is nieuwe content meer dan welkom. Als je in het bezit bent van de Expansion Pass, kan je vanaf heden aan de slag met de tweede wave aan content.

Met de tweede wave worden er weer nieuwe Emblems toegevoegd in de vorm van Hector, Emblem of Strength; Soren, Emblem of Acumen en Camilla, Emblem of Revelation. Om je een indruk te geven van wat je precies van deze nieuwe Emblems mag verwachten, heeft Nintendo kort wat van ze laten zien.