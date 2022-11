We weten dat Tekken 8 in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, maar dat is ook meteen de enige informatie die bekend is. Via een vergadering met investeerders van Bandai Namco omtrent de recente resultaten zijn we nu iets wijzer geworden over wanneer we het spel mogelijk kunnen spelen.

Insider Gaming meldt namelijk dat één van de investeerders aan de Japanse ontwikkelaar/uitgever vroeg of er in 2023 nog games uitkomen die ‘new experience value’ met zich meebrengen. Dit op dezelfde manier als Elden Ring dat deed.

Bandai Namco gaf als antwoord dat Tekken 8 voor het fiscaal jaar 2023 gepland staat, wat een game is die onder die classificatie zou vallen. Dit betekent dus dat als alles goed gaat, de game tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 zal verschijnen. De kans is dus aanwezig dat Tekken 8 volgend jaar al in de winkels ligt.