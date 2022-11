Liefhebbers van de Final Fantasy-reeks kunnen hun geluk niet op. Nadat we ons eerder dit jaar met Stranger of Paradise prima hebben vermaakt, staat Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion alweer om de hoek, een remaster van de geliefde PSP-klassieker. Hoewel je het officieel mag bestempelen als een remaster, wordt deze game voor zover wij zien wel meer dan dat. En dat wil Square Enix zelf ook nog even benadrukken met de onderstaande trailer.

Daarnaast verschijnt de game ook nog eens voor zo’n beetje elk denkbaar platform. Om daar wat meer duidelijkheid over te scheppen, heeft Square Enix een overzicht beschikbaar gesteld met wat de resolutie en framerate wordt per platform. Ook dat overzicht hebben we voor jullie hieronder geplaatst. Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion verschijnt op 13 december aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.