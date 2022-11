Met de release van Pokémon Scarlet & Violet zijn de eerste reviews inmiddels online gegaan. Die geven een goede indruk van hoe de game het internationaal gezien doet en de scores die de titel heeft gekregen lopen uiteen van een 6.0 tot een 10.

In veel reviews wordt de performance van de game aangestipt als grootste pijnpunt, zoals ook Wim al aanhaalde in zijn review. Volgens hem zijn Pokémon Scarlet & Violet één van de beste Pokémon-games ooit, waardoor het extra jammer is dat de performance teleurstelt.

Hieronder de cijfers tot dusver op een rijtje. Voor onze review van Pokémon Scarlet & Violet klik je hier.

The Enemy – 10

Nintenderos – 9.7

Atomix – 9.0

Hobby Consolas – 9.0

Areajugones – 9.0

Screen Rant – 9.0

Vandal – 8.6

MGG – 8.5

GAMES.CH – 8.5

Jeuxvideo – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

VG247 – 8.0

GameSpot – 8.0

Comicbook.com – 8.0

GamesHub – 8.0

PCMag – 8.0

VGC – 8.0

Vooks – 8.0

GamePro Germany – 7.5

Everyeye.it – 7.5

XGN – 7.5

God is a Geek – 7.5

Press Start Australia – 7.5

Multiplayer.it – 7.4

PC Games – 7.0

Digital Trends – 7.0

Gaming Bible – 7.0

Inverse – 7.0

Nintendo Life – 7.0

Shacknews – 7.0

TheSixthAxis – 7.0

Nintenduo – 6.8

GamesRadar+ – 6.0

Guardian – 6.0

Pokémon Violet & Scarlet zijn vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.