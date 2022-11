Marvel’s Midnight Suns krijgt met The Abbey steeds meer op handen. Nadat het met elke trailer steeds duidelijker werd dat we niet puur met een simpele strategie game te maken hebben, komt daar ook nog eens The Abbey bij om de hoek kijken. In The Abbey zal jij rond kunnen hangen met allerlei bekende helden uit het Marvel-universum en ze ook op een persoonlijk niveau leren kennen.

Dat gaat zelfs verder dan puur wat kletsen. Uit de laatste developer livestream valt op te maken dat je zelfs op date kan gaan met Wolverine, Blade en vele anderen. Mocht dat dus een van jouw wildste fantasieën zijn, dan is Marvel’s Midnight Suns absoluut jouw ding. De livestream is wel een lange zit, maar zeker interessant indien je naar de game uitkijkt.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 2 december aanstaande voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch versies zijn nog niet van een datum voorzien.