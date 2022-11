Het nieuwe deel in de Final Fantasy-franchise – Final Fantasy XVI – moet ergens in 2023 lanceren, maar het is nog niet duidelijk wanneer we de titel precies mogen verwachten. Bronnen van Insider Gaming hebben nu aangegeven dat pre-orders op 7 of 8 december live gaan.

Die datum is geen toeval, want op 8 december zullen de jaarlijkse Game Awards plaatsvinden, tenzij Square Enix of Sony besluiten een dag voor het evenement hun eigen showcase te hosten, wat onwaarschijnlijk is. Naar verwachting zal de releasedatum onthuld worden tijdens The Game Awards, samen met een nieuwe trailer en dus pre-order details.

Final Fantasy XVI speelt zich af in het land van Valisthea, een groots continent wat belaagd wordt door een mysterieuze aandoening die Blight heet. Spelers zullen in de schoenen stappen van Clive Rosfield.